L'aeroporto ultra chic di Chanel

L'estate è il tempo del viaggio, e chi più del popolo della moda è sempre in giro? È con questa idea in mente che Karl Lagerfeld disegna la collezione per l'estate 2016 di Chanel. E sceglie di trasformare il Grand Palais nell'aeroporto più chic di sempre. Tra check-in, gate n°5 e sale d'attesa, sfilano capi comodi ed elegantissimi, colorati e divertenti come solo Karl sa fare. Tra tailleur, fantasie e abiti foulard, ecco pantaloni da indossare sotto le gonne, e trolley capienti da abbinare alle classiche borsette Chanel. È una nuova idea di lusso: fresca, frizzante e molto social. Un inno all'individualità, un mix & match cool e vitale, una collezione perfetta per oggi e favolosa per domani. Il popolo di Chanel ama viaggiare... sempre con stile.