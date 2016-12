Sono giunti in 89 alla finale i partecipanti di Kid's Talent Show, il primo talent nazionale riservato agli “under 13”. L'ultimo appuntamento del concorso, cominciato con le selezioni regionali nel maggio scorso, ha avuto luogo nell'arena spettacoli del Villaggio turistico “Lido d'Abruzzo”, presso Roseto degli Abruzzi.

I "piccoli artisti” sono arrivati da tutta Italia, insieme ai propri famigliari.

Per loro la possibilità di effettuare audizioni di canto, ballo, recitazione e musica dinanzi ad esperti del settore tra cui la maestra di canto e musica teramana Francesca Martini e i rappresentanti della storica agenzia milanese di moda e pubblicità per bambini "Giancarlo Caremoli”, che hanno valutato le attitudini e il talento dei concorrenti. Il tutto organizzato e promosso dalla "Claudio Marastoni Communication". Diversi i premiati per le varie sezioni… e chissà, magari ritroveremo tra qualche anno alcuni di questi giovani volti sui più importanti palcoscenici!