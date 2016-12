09:00 - Si sente forte e chiaro il richiamo delle amazzoni che abitano il mondo della natura, quella più selvaggia e incontaminata. È la donna Kenzo che si lascia avvolgere da maxi cappe in jacquard grafici e grandi coperte in maglia. I look sono proprio definiti dal tepore che emanano grazie alle stratificazioni di tessuti. Drappeggi e volumi da una parte, stampe camouflage e fiori dall’altra: sono gli strumenti per un look dal gusto sporty che si affida ai colori degli alberi, dal verde foresta al verde brillante fino a raggiungere il giallo, il blu, il bordeaux e il nero. Piume, chiffon, nylon e raso: l’amazzone di Kenzo per la sua vita dinamica ha bisogno di abbinare e sovrapporre capi e texture differenti. Ecco allora maxi gonne plissè, pantaloni dritti, montoni smanicati dalle forme boxy: perché per lei la comodità viene prima di tutto. A completare il suo outfit, poi, ci pensano maxi bag, guanti in pelle molto maschili e cappelli da baseball. Così vestita, la donna Kenzo è pronta e determinata a vivere le sue avventure wild, ogni giorno.

Kenzo: la collezione per l'inverno 2015-16 Kelly Rowland e Leigh Lezark nel parterre embed video