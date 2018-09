Jo Squillo: "WonderGiusy" di Giusy Versace

Volare in alto, pensare in grande e guardare lontano. WonderGiusy è libreria! È uscito il nuovo libro illustrato per ragazzi di Giusy Versace “WonderGiusy“, la super eroina dotata del potere del sorriso e di un paio di gambe alate, sempre pronta ad aiutare il prossimo e a salvare chi si trova in difficoltà.

Come era stato per il primo libro della Versace "Con la testa e con il cuore si va ovunque”, anche in questo caso il messaggio è forte e chiaro: mai scoraggiarsi di fronte alle avversità della vita e ricercare sempre nuove risorse per trasformare il dolore e la rabbia in speranza e voglia di vivere. E questa volta il pubblico al quale Giusy si rivolge è quello dei bambini.

“Sono loro -commenta Giusy Versace- che con la loro innocenza e curiosità mi hanno spinto a mettere nero su bianco un progetto che ho tenuto nel cassetto per ben due anni. L’idea me l'ha data un bimbo di 10 anni mentre mi allenavo al campo di atletica a Vigevano. L’ho visto domandare all’amico dove fosse il telecomando per far funzionare così bene le mie protesi e correre così veloce. Questo episodio mi ha fatto sorridere e riflettere su come la curiosità, l’innocenza e la spontaneità siano gli ingredienti principali della felicità”.

Attorno alla storia di WonderGiusy gravitano due personaggi: Hater, il disabile rancoroso che dopo aver perso il braccio decide di prendersela con il mondo ed è sempre pronto a sabotare le “missioni sorriso” di WonderGiusy. Poi c’è Chris, un bambino emarginato dei suoi amici da quando, a causa di un incidente, è costretto su una sedia rotelle. Grazie all’aiuto di WonderGiusy, Chris riuscirà a cancellare il passato e a guardare il presente con occhi nuovi e speranzosi: “prima potevo...oggi posso!“.

Il libro vuole far riflettere sulle infinite possibilità che la vita ci offre e sull’importanza del sorriso come arma potentissima in grado di migliorare il nostro umore e quello di chi ci circonda. La speranza è che, i messaggi positivi qui racchiusi, possano diventare contagiosi per le nuove generazioni.

Infine, il libro vuole interagire con il giovane lettore aiutandolo a sviluppare la propria fantasia grazie anche all’uso dei colori e delle numerose sfumature. Nelle ultime pagine, infatti, è possibile colorare i “Look di WonderGiusy": sei modelli di abiti e gambe abbinati tra loro per le diverse occasioni.