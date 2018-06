JO SQUILLO: WALL of DOLLS 2018 DEDICATO A ALESSANDRA APPIANO

Abbiamo deciso di dedicare questa 5° edizione di " WALL OF DOLLS - il Muro delle Bambole", l'installazione artistica nata a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne, alla nostra amica giornalista, scrittrice, Alessandra Appiano che ci ha lasciato pochi giorni fa. Noi tutte siamo rimaste molto colpite dalla sua sconvolgente scomparsa, una donna bella, brava, sempre disponibile e sempre attenta con i suoi interventi intelligenti a favore delle donne. Ancora siamo incredule di quanto è accaduto. La ricorderemo leggendo brani dei suoi libri e con la proiezione di alcuni video delle sue partecipazioni ai vari talk show dove puntualmente ci deliziava con le sue parole di scrittrice elegante e moderna.

Come di consuetudine, ringraziando la Camera della Moda Italiana che ha inserito il nostro evento nel calendario ufficiale, il primo giorno della Fashion Week di Milano dedicata all'uomo, le donne delle Associazioni, Artiste, Avvocati, Poetesse, Scrittrici, Stiliste, si ritrovano al Muro delle Bambole di Via De Amicis 2.

Dall'inizio dell'anno ad oggi sono 45 le donne vittime di femminicidio, il record in negativo spetta alla regione Lombardia seguita dalla regione Campania.

Wall of Dolls è ormai diventato un simbolo permanente di questa Città, invitiamo tutti a partecipare portando un proprio pensiero dedicato ad Alessandra Appiano.

Tra le celebrità e stilisti che hanno contribuito in questi anni alla creazione di Wall of Dolls: Valentina Pitzalis, Lucia Annibali, Laura Roveri, Giusy Versace, Valeria Fedeli, Arisa, Maria Grazia Cucinotta, Giusy Ferreri, Elenoire Casalegno, Tessa Gelisio, Margò Volo, Nicola Zingaretti, Michele Baldi, Giada Desideri, Giovanna Rei, Beatrice Aiello, Chiara Alberti, Max Laudadio, Roshelle, Lino Banfi, Noemi, Maurizio Battista, Paola Iezzi, Ginger Bender, Lisa Dalla Noce, Francesca Carollo, Beppe Convertini, Ivana Spagna, Marianne Mirage, Antonietta Laterza, Barbara Fabbroni, Alberta Ferretti, Blumarine, Laura e Lavigna Biagiotti, Diesel, Elena Mirò, Elisabetta Franchi, Antonio Marras, Etro, Clips, Ermanno Scervino, Eva Cavalli, Fausto Puglisi, Frankie Morello, Genny, Luisa Beccaria, Coemar, Geox, Francesco Scognamiglio, Kristina Ti, Manuel Facchini, Max Mara, Missoni, OVS, Costume National, Strenesse, Salvatore Ferragamo, Petite Robe di Chiara Boni, Stella McCartney, Trussardi, Vivienne Westwood, Paola Montaguti per Miss Grant, Nenella Impiglia per Vic Matiè, Pierre Mantoux, Beatrice B, Le Silla, Izumi Ogino per Anteprima, Isabella Tonchi, Happiness, Liborio Capizzi , Gisella Borioli, Micol Puccini, Raffaela D'angelo, Martino Midali, Vladimiro Gioia, Mauro Gasperi, Keep Out, Mantù, BearBag, MiMiSol, Sea Design, Dimensione Danza, Caterina Lucchi, Extro, Niente Paura, Bollicine di Stile, The Studio Pilates, Barbara Benedettelli, Jo Fabbri, Fiorella Cappelli, Laura Antonini, Stefania Santini, Marianna Giulianelli - i Baccelli, Eloisa Reverie Vezzosi, Elisa Savi Ovada, Stella Filippone, Anna Santinello, Inveloveritas, Patrizia Fratus, Cristina Tajani - Assessore alla Moda Comune di Milano, Rosaria Iardino - Donne in Rete, We World, Banche del Tempo, AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Associazione EVA, Piccolo Principe, Ajka - Essenza, Donne in Quota, Alveare, Fare x Bene, Fermati Otello, Soccorso Rosa, Stati Generali delle Donne, Kore, A Casa di Maru, D come Design, SVSL - Senza Veli Sulla Lingua, 100x100 Donna, D Diritto, La Dieta di Eva, Viva Vittoria, Cesvi, Niente Paura, Sirena Projet, Inner Wheel, Articolo 51 Laboratorio di Democrazia Paritaria, Rete Antiviolenza Ticino Olona, Associazione Italiana Vittime della Violenza, Donneuropee Federcasalinghe Lombardia, Valeria - Associazione di Promozione Sociale.

Le donne da sempre sono il motore del cambiamento, ora l'impegno è cambiare la cultura maschile.

Venerdì 15 giugno ore 17 WALL OF DOLLS - Via De Amicis 2 Milano.1