Jo Squillo: Venus Talent Show

Va in scena ad Ortona Mare la finale del “Venus Talent Show”, il XIII Concorso internazionale di giovani talenti. L'evento rientra nell'ambito dell'iniziativa “Moda...Mare...Bellezza”, promossa con il patrocinio della Provincia di Chieti, del Comune di Ortona, della Camera di Commercio di Chieti e Pescara, della Confcommercio Chieti e della Federazione Moda Italia. I giovani talenti del Canto, della Moda e del Ballo, che hanno già superato le selezioni effettuate in tutta la penisola, si contendono la vittoria finale. Venus Talent Show è sempre vicino ai giovani e cerca di metterne in luce la bellezza e il talento, ma soprattutto di offrire nuove opportunità ai più meritevoli.