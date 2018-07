Jo Squillo: Valentino, la collezione Haute Couture

E' un viaggio nel tempo, quello immaginato da Pierpaolo Piccioli per l'Alta Moda di Valentino.

Memorie che si inseguono e sovrappongono nel presente, per consumarsi nel soffio del tempo. Stupori che passano da uno sguardo all’altro, miti che si colorano e scolorano, emozioni che si imprimono nell’aria, tra gli intarsi, nelle trame.

Il tempo è materia intima. È il respiro sconfinato dell’immaginazione e il ritmo operoso della creazione, l’incontro di chi pensa e di chi realizza, traghettando visioni dal Kairós fausto dell’io al Kronós concreto della realtà. È l’immaginario che diventa materiale: fantasia di una Haute Couture vera, fantasticata immaginando, portata in vita emozionando. Ogni cosa ha memoria: un tocco è sempre un imprinting, volatile e palpabile.

Mani, menti, pensieri, momenti: sono gli abiti che connettono e trattengono personalità e interiorità, punti di vista e gesti.