La collezione Hilfiger Collection Women’s Spring 2018 celebra l’amore di Tommy Hilfiger per le competizioni sportive a motore in cui velocità e immediatezza si fondono con un tocco di nostalgia vintage. La collezione riprende gli archivi TOMMY HILFIGER reinterpretando capi senza tempo in maniera fresca e creando dei classici moderni adatti al frenetico stile di vita contemporaneo. I parka parachute, resi unici dall’iconica bandiera TOMMY HILFIGER, sono abbinati a leggeri capi da lavoro per una rilassata silhouette sporty-chic. Gli abiti lunghi in tulle e i coordinati in seta con stampe effetto sponsorship assicurano un carattere femminile, mentre i denim multi-logo e le camicie a righe Speed celebrano il DNA inconfondibilmente americano del brand. Maxi abiti, pantaloni, shorts e salopette in cotone nero, bianco e tabacco si arricchiscono di motivi a stelle e strisce sulle tasche, mentre stampe bandana a stelle, fiamme e auto risaltano su pantaloni, abiti t-shirt e camicie. Abiti da gran finale uniscono corsetti ispirati al mondo dell’atletica e gonne interamente in tulle con stampe all-over.



Hilfiger Collection Men’s rende omaggio al leggendario abbigliamento maschile di Tommy Hilfiger e ai classici senza tempo reinterpretati in chiave moderna. Capi tipicamente americani si rinnovano per diventare il punto di partenza irrinunciabile di un abbigliamento maschile classico reso unico da tessuti di qualità superiore e dettagli lussuosi. Il look incontra le tendenze con determinazione, modernità e disinvoltura, risultando elegante e sofisticato senza rinunciare ad uno stile giovanile in perfetto stile Hilfiger. Prendendo spunto dall ’ archivio del brand, la collezione Hilfiger Edition per la Primavera 2018 celebra la passione di Tommy per lo stile Made in U.S.A. con forme iconiche, audaci colori sportivi, righe regimental e grafiche tradizionali. Capi in stile sartoriale con richiami all’abbigliamento da lavoro americano sono caratterizzati da linee oversize, effetto color block e alternanza di tessuti come m aglia nelle felpe con cappuccio lavorate a maglia, nylon di cotone nei pantaloni in tessuto tecnico Principe di Galles, denim tecnico nelle giacche a vento dalla silhouette classica, seersucker nei completi classici oversize, pelle e velluto nelle giacche e negli accessori, raso satinato imbottito.