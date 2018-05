Jo Squillo: Stroili, new opening a Torino

Tanti ospiti e personalità di spicco della città hanno partecipato all'evento, aperto al pubblico, nel cuore del capoluogo piemontese, in via Roma. Melissa Satta e Luca Argentero, Torinese doc, hanno fatto gli onori di casa, incontrando da vicino i fan. Nella cornice del prestigioso porticato del centro storico, il luogo di shopping più raffinato della città, il nuovo concept store è stato allestito con decorazioni speciali: gigantesche rose azzurre, simbolo della primavera con i suoi incantevoli fiori e colori. La speciale atmosfera briosa della nuova boutique di Torino esalta le tante e diverse proposte di gioielli, pensate per trasformare le occasioni più importanti in momenti indimenticabili, realizzate seguendo la magia di un’emozione. Collezioni delicate e romantiche, impreziosite da spunti moderni e contemporanei, per poter dire “E’ il mio giorno perfetto, con Stroili”.