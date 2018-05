Jo Squillo: Sì Sposaitalia Collezioni 2018

A Fieramilanocity torna Sì Sposaitalia Collezioni, l’appuntamento più glamour della Milano Bridal Week, punto di riferimento per il mercato internazionale e fashion influencer del settore. Un salone capace di riflettere i movimenti più attuali del wedding fashion, che ogni anno porta in scena la selezione delle migliori collezioni provenienti da tutto il mondo. Tra i brand presenti spiccano nomi come: Nicole Fashion Group, Blumarine, Tosca Spose, Maestrami, Maison Signore, Toi Spose, Ferracuti, Enzo Miccio. Questa edizione si presenta con un’importante novità: Sì Sposaitalia Collezioni lancia, infatti, la prima edizione del Sì White Carpet, la passerella che, attraverso l’autorevole supervisione di Giusi Ferrè, invita i designer di più alto profilo a ripensare i look sposa e ceremony. Così, dalla sinergia tra mondo bridal e spirito glam, nascono le capsule-collection di Nicole Spose e Paola Turani, Blumarine Sposa e Bellantuono Bridal Group, Tosca Spose e Leitmotiv, Stefano de Lellis e Musani Couture, Enzo Miccio e Filippa Lagerback, Olympia Bridal e Giulia Gaudino, Efisio Marras e Bellantuono. Special guest della sfilata: Carlo Pignatelli, che festeggia 50 anni di attività.

Sì Sposaitalia Collezioni si conferma un driver di promozione internazionale del mercato bridal: ispirandosi ai canoni del mondo fashion e all’haute couture, offre ai suoi espositori una spinta in più che permette loro di competere ai massimi livelli del comparto.