Jo Squillo: Scalo Milano

Scalo Milano nasce da un’idea del Gruppo Lonati – storico gruppo bresciano leader mondiale di mercato nel settore meccano tessile – che ha puntato sullo sviluppo di una destinazione per lo shopping e il tempo libero dalle caratteristiche uniche in Italia, diventata realtà grazie a un investimento di circa 170 milioni di euro, di cui 25 milioni per la riqualificazione ambientale ed il potenziamento delle infrastrutture sul territorio.

Scalo Milano, infatti, oggi è l’unico outlet cittadino ubicato a Locate Triulzi a soli 10 km di distanza dal centro di Milano. È in grado di offrire a ogni visitatore un’esperienza di shopping e intrattenimento unica, grazie a un’offerta differenziata che comprende il meglio della moda, della ristorazione e del design, oltre a un ricco calendario eventi ed appuntamenti.

Il centro è composto da 130 negozi monomarca, di cui 14 ristoranti, di importanti brand italiani e internazionali: da Karl Lagerfeld a Nike, da Tommy Hilfiger a Levi’s, fino a Fratelli Rossetti. All’offerta outlet, con sconti dal 30% al 70% tutto l’anno, si affiancano anche le nuove collezioni a prezzi di listino. All’interno di Scalo Milano trova spazio, infine, il più grande Design District europeo con 20 showroom monomarca che comprendono Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Alessi e molti altri.

L’outlet si sviluppa su un’area di 30.000 mq, inserita all’interno del Parco Agricolo Sud, ed è il risultato della riqualificazione degli spazi industriali dell’ex stabilimento Saiwa. Il progetto è stato realizzato dallo studio Cotefa Ingegneri & Architetti di Brescia, mentre la direzione artistica è stata curata dallo studio Metrogramma.

Grazie a un ulteriore investimento di 5 milioni di euro, è in cantiere una nuova area di 4.000 mq che porterà l’intera superficie a 34.000 mq e accoglierà circa 25 nuovi negozi.

Dall’apertura, il centro ha creato 800 posti di lavoro (diretti e indiretti) e si prevede che a pieno regime occuperà 1.500 persone.

Scalo Milano è facilmente raggiungibile: con il passante ferroviario S13, in auto Tangenziale Ovest di Milano uscita 8 – Val Tidone direzione SS 412, o con la navetta dedicata gratuita dal giovedì alla domenica, che parte dalla Stazione Centrale e da Largo Cairoli.





Da Nike ad Adidas per gli appassionati di sport, da Karl Lagerfeld a Cavalli Class per i fashion addicted, da Fratelli Rossetti a Piquadro per gli amanti del Made in Italy, fino a Moleskine per chi non vuole rinunciare agli accessori di tendenza. Ogni stile trova il suo spazio all’interno di Scalo Milano, grazie alla presenza di brand sia italiani sia internazionali che offrono ai consumatori prezzi outlet, con sconti dal 30% al 70% tutto l’anno, ma anche la possibilità di acquistare le ultime novità a prezzi di listino.

Una food court coperta occupa il cuore di Scalo Milano, con numerose proposte culinarie, offrendo esperienze e concept in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di un ampio ventaglio di pubblico a qualsiasi ora del giorno. Dalla birreria artigianale Doppio Malto fino al ristorante stellato Aromatica. Gli eventi rappresentano un valore aggiunto per i visitatori di Scalo Milano, che possono contare su un calendario che copre tutto l’anno e un’offerta unica che comprende musica, intrattenimento, arte e attività filantropiche.

L’innovativo progetto di Scalo Milano ha conquistato tre importanti premi internazionali: il New Shopping Center ai CNCC design awards, lo Special Prize Exterior al Prix Versailles: promosso dall’UNESCO e dall’International Union of Architects, e il Retail The Plan Award nella sezione retail come city hub innovativo.