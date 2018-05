Jo Squillo: Presentazione della Milano Moda Uomo

L’edizione di Milano Moda Uomo in programma dal 15 al 18 giugno 2018 prevede28 sfilate, 22 presentazioni, 6 presentazione su appuntamento e 16 eventi in calendario.

Rispondendo alla continua evoluzione del mercato e delle Fashion Week, il calendario di Milano Moda Uomo vede per la prima volta, insieme alle collezioni maschili, anche le collezioni donna Spring, tra cui quella di Alberta Ferretti, quella di Aalto, brand finlandese nato nel 2014 dal genio creativo di Tuomas Merikoski Per la prima volta sulle passerelle meneghine, e quella di Stella McCartney che dopo quattro anni ritorna a Milano, questa volta nel calendario ufficiale della Fashion Week, per presentare oltre alla collezione donna Spring 2019, anche la collezione uomo SS 2019.

Milano Moda Uomo apre venerdì 15 giugno alle 16:00 con la IV edizione di Milano Moda Graduate, progetto di CNMI dedicato ai giovani studenti delle scuole di moda italiane, che sfileranno nella nuova sala sfilata Area 56, in via Savona 56.

Debuttano inoltre sulle passerelle di Milano moda uomo: Besfxxk, brand fondato a Londra nel 2016 da Jae Hyuk e Bona Kim, e Vìen, progetto creativo del designer italiano Vincenzo palazzo.

Presentano per la prima volta: il brand coreano Spyder, il brand francese IH NOM UH NIT, i brand italiani Doucal’s e Triple RRR, brand fondato da Robert Cavalli.

Alla presentazione del calendario, presso il Mandarin Oriental Hotel di Milano, il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, e l'assessore alle politiche del lavoro, moda e design del Comune di Milano, Cristina Tajani.



