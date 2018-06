Jo Squillo: Premio Exellence

Grande successo per "Excellence", durante la fashion week uomo a Milano, presso Palazzo Visconti, per l'arrivo di Arturo Brachetti l'artista di fama internazionale che per l'occasione dell'evento firmato Le Salon de la Mode della brillante manager del fashion, ha ricevuto il Premio all'Eccellenza in the world, realizzato dall'artista contemporaneo Andrea Brandi, consegnato dall'attrice Maria Letizia Gorga . Un appuntamento esclusivo che ha puntato sulle strategie di internazionalizzazione, sull'eccellenza italiana e le nuove opportunità di business nei mercati emergenti dei Paesi dei Caraibi e dell'America Latina. All'appuntamento brand di moda e di design, eccellenze del Made in Italy, sono stati protagonisti di un percorso espositivo ricco di emozioni, un viaggio sinergico tra moda, cinema, arte e musica.

"Un salotto dove la magia delle arti si è fusa con le opportunità di nuovi mercati per il made in Italy come i Paesi dell'America Latina" spiega Gabriella Chiarappa, fashion manager e referente moda per la Camera di Commercio , Cuba e America Latina Area Celac ideatrice dell'evento giunto alla nona edizione.

Una perfomance di tango ha aperto l'evento con un passo a due di Roberto Angelica e Loredana Sartori, sulle note inconfondibili di Santa Maria - Gotan Project.

Esposizioni e allestimenti hanno animato le splendide sale del Palazzo: dall'arte pittorica di Alejandro Juan Ferrante alle creazioni di gioielli fatti a mano di Alessandra Attanasi, per gli amanti delle essenze, i Profumi d'Atmosfera di Danhera.

Presenti alla serata i rappresentanti di alcune rilevanti Camere di Commercio italo estere: il Direttore Generale della Camera di Commercio di Cuba - America Latina Area Celac l'Avv. Elettra Giovanna Livreri e il Presidente della Camera di Commercio di Cuba - America Latina Area Celac Prof. Giuseppe Frisella, il Presidente della Camera di Cooperazione Italo Araba dott. Mario Mancini e del delegato della Camera di Commercio Italiana negli EAU l'avv.. Simone Facchinetti.

A seguire le premiazioni di ospiti illustri una giuria di qualità, composta da: Roberto Ammendola giornalista Rai, Pino Ammendola attore, regista e scrittore, Lorella Ridenti direttore del settimanale "Ora e del femminile Lei Style", Cristina Marquez produttrice cinematografica Oberonmedia. Tra i premiati lo stilista che ha rivoluzionato la moda da viaggio Alviero Martini, il direttore di Radio Italia Antonio Vandoni per i suoi 30 anni di carriera musicale, il regista internazionale Roberto Piana e per concludere la stilista dall'anima candida e dall'eleganza inimitabile Angela Bellomo, che per l'occasione ha incantato il pubblico presente con una defilè d'eccezione, look curato dall'international make up artist Pablo Ardizzone. Consegna dei premi con Ivan Damiano Rota, Beppe Convertini e Presidente e Direttore Generale delle Camere Estere. Molti i messaggi di congratulazioni nei confronti dell'evento tra cui da Roberto Grandis il direttore di Cartier e la giornalista di moda Cinzia Malvini. Un vero trionfo con circa 300 ospiti d'eccezione, Le Salon de la mode, anche in questa occasione ha rivolto l'attenzione nei confronti dell'impegno sociale e ha coinvolto i presenti in una lotteria di beneficenza per sostenere il progetto della Casa Pediatrica del Fatebenefratelli di Milano, presente all'evento il Vice presidente dott. Sergio Arrigoni con Donata Berger l'ideatrice del progetto " Arte come terapia". Il totale del ricavato sarà devoluto interamente al progetto. Per concludere il viaggio tra le arti, un cocktail d'autore offerto dalle aziende marchigiane tra le note jazz d'atmosfera e degustazioni prelibate realizzate dalla Cake Designer Alice's Noglù. Numerosi i brand partecipanti per questa nuova edizione: IGJ, SV Calzature Kyara, Revenge con i marchi Norah e Le Gioie di Capri, Marta Jane Alesiani, Caf Calzaturificio con il marchio Giovanni Conti, le sete di LeiMe, I Duchi Jewels, Belt Bag, Aishha Couture, J'Etrès J'Etrès, Tropical Sweet Colors Grey Est, Viva Argilla Ceramica Chic, Enrico Cuini Shoes.