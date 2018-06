Jo Squillo: Plein Sport

Plein Sport ritorna a Milano questa stagione con una collezione ispirata al tennis, servendo un ace perfetto. In un vero e proprio campo da tennis in erba circondato da palme, il pubblico viene magicamente trasportato al Beverley Hills Tennis Club. I giocatori si scaldano, restituiscono colpi dalle macchine a palla con dei rovesci perfetti. I modelli si posizionano con impazienza su entrambi i lati della rete mentre l'arbitro prende posto. La primavera / estate 2019 #PLEINSPORTCUP può iniziare ...

Incarnando lo stile elegante di Björn Borg e l'attitudine di John McEnroe, gli uomini di Plein Sport sono dei duri e tosti Slam-ers. Le ragazze fresh-faced sono delle giovani Billie Jean King: afferrano le loro racchette, concentrate e determinate, pronte a vincere il loro match.

Come per le iconiche divise da tennis, i loro vestiti sono senza tempo ed eleganti. Verde, bianco e blu scuro dominano la tavolozza di questa collezione Primavera / Estate. I pezzi chiave includono giacche leggere con dettagli a pipa, tute a blocchi di colore, maglioni con scollo a V, polo chevron, shorts al ginocchio e minigonne a pieghe.

Completo di fasce, visiere e polsini, il look potrebbe essere influenzato dal vintage ma è remixato per le esigenze sportive di oggi.

Tessuti tecnici, materiali traspiranti e ingegneria leggera assicurano che questo guardaroba sia adatto all'azione smash-volley. E blasonato in tutto - attraverso felpe, asciugamani e costumi da bagno - uno speciale emblema Plein Sport con due racchette da tennis incrociate.

Lanciato solo un anno e mezzo fa, il marchio Plein Sport è cresciuto con incredibile velocità e, entro la fine di quest'anno, vanta 40 negozi monomarca in tutto il mondo.