Lorenzo Serafini rilegge con gli occhi di un italiano il "sogno americano". Dalla musica all'attitudine "cozy" nel portare un abito, gli USA sono per il designer modello di leggerezza, libertà e comfort: elementi chiave per questa sfilata, insieme all'imprescindibile tocco romantico e glamour della Maison. In passerella denim, frange di camoscio, fronzoli e dettagli che rimandano alle praterie e ai racconti western, si affiancano all'America più urban di velluti neri, pizzi rosa e tulle a pois. La spontaneità e il pragmatismo americani si fondono al gusto e al saper fare italiani in una collezione che Serafini definisce la "glamourizzazione del comfort".