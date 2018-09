Jo Squillo: OVS presenta "Piombo"

OVS presenta "PIOMBO", un progetto che intende arricchire il mercato dell'abbigliamento maschile con una proposta innovativa, "straordinaria" come il talento che la origina, Massimo Piombo, eclettico assemblatore di stili e tessuti, forme e colori. Per primi apriranno due negozi "stand alone", di circa 120 mq, a Milano e a Treviso, poi il progetto si svilupperà con l'apertura, entro il 2019, di altri 15 negozi su strada. "Con 'PIOMBO' OVS si rivolge a un uomo dallo stile ricercato e attuale - dice Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di OVS - 'PIOMBO' introdurrà nel mercato italiano una proposta nuova, per rispondere a una domanda di eleganza e qualità a prezzi ragionevoli. Nella nostra intenzione sarà una interessante sintesi tra il talento di Massimo e la nostra capacità di produrre a costi contenuti con il miglior rapporto qualità prezzo, grazie alla forza della nostra supply chain. Questo progetto si aggiunge agli altri che abbiamo avviato con Massimo Piombo sul fronte della Direzione Stilistica Uomo e della Direzione creativa di OVS. Auspico una collaborazione a lungo termine e sono certo che Massimo darà un grande apporto creativo al nostro brand". "Sono felice di questa opportunità. - dice Massimo Piombo - Per me è un'esperienza nuova lavorare in un grande gruppo come OVS. Vengo da produzioni limitate, da distribuzioni selettive e dall' artigianalità. Colgo perciò questa sfida con il rispetto che porto a OVS, il marchio italiano che ha coniugato per primo il vestirsi bene con prezzi alla portata di tutti. Con i negozi 'PIOMBO' avrò il mio spazio di azione, dove il mio stile sarà compiutamente rappresentato. Per OVS mi occuperò a tempo pieno di una produzione già altamente competitiva e attraente, il mio compito sarà portare il brand verso una visibilità nuova e internazionale".