Jo Squillo: OVS, la collezione per lʼinverno 2018/19

Nel prestigioso showroom nel centro di Milano, OVSmostra in anteprima la collezione Uomo - Donna - Bambino per l'inverno 2018-19.

Spazio alle trasparenze, con la plastica in primo piano: impermeabili, borse e cappelli perfetti non solo per la pioggia ma per tutte le occasioni.

E ancora, rimandi optical e atmosfere tipicamente francesi, grande attenzione al comfort, senza dimenticare lo stile.

Quando il fashion diventa accessibile.