Jo Squillo: O bag soft

Nella raffinata terrazza del Magna Pars Suites Hotel, in pieno Fuorisalone, O bag ha presentato la nuova collezione "O bag soft", un nuovo concetto di accessorio/borsa realizzato per la prima volta in morbido tessuto gommato dall'effetto "soft touch". Cinque nuovi modelli in colori frizzanti e vitaminici, destinati a diventare il nuovo must-have estivo di O bag.

Alla serata hanno preso parte stampa, influencer e vip che si sono avvicinate al mondo O bag anche grazie a un momento di "product experience". Si sono infatti divertite a personalizzare la propria borsa scegliendo tra la ormai iconica O bag e la amatissima tracollina O pocket. Presente all'evento anche Michele Zanella, founder e AD di O bag.