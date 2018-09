Jo Squillo: Miss Reginetta 2018

Una grande serata al Fantini Beach di Cervia ha incoronato Alessia Antonetti come Miss Reginetta d’Italia 2018.

“Non ho mai provato un’emozione così forte, sono super felice e agitatissima è indescrivibile quello che sto provando in questo momento.. spero di poter rappresentare al meglio questo titolo ” ha detto commossa al momento dell’incoronazione Alessia Antonetti.

Miss Reginetta d’Italia 2018 ha 18 anni e viene da Roma, lunghi capelli castani, brillanti occhi scuri e un sorriso splendente. Con la sua raffinata bellezza ha conquistato l’ambita corona di Marlu’ gioielli, sbaragliando tutte le 64 concorrenti, selezionate su oltre 3.500 ragazze in 200 tappe e 20 finali regionali del celebre concorso organizzato da Metaevent.

Seconda classificata, vincitrice della fascia Fantini Beach, la biondissima Rebecca Arnone, 16 anni di Torino, studentessa del terzo anno del Liceo Scientifico e futuro medico.

La terza classificata, invece è Marika D’Angelo, 18 anni di Roma, studentessa del Liceo Artistico e ballerina; quarta classificata, con la fascia Miss Cinema, invece, è Rebecca Cossu’ 14 anni di Cabras in provincia di Oristano, studentessa dell’Istituto tecnico turistico sportivo e campionessa di Karatè, con il sogno di diventare un’attrice.

Chiude la classifica delle più belle del reame 2018 Emma Niccoli, 16 anni di Genova, quinta classificata, con la fascia del Comune di Cervia.

Una serata speciale che ha visto la partecipazione di tantissimi personaggi dello spettacolo, tra cui l’amata imitatrice televisiva Emanuela Aureli, i bellissimi attori di Cento Vetrine e Elisa di Rivombrosa Alex Belli e Raffaello Balzo, il cantautore sardo Pago, l’artista e influencer Sarah Altobello, il comico di Colorado Raffaello D’Ambrosio, la bellissima Carmen Di Pietro, il Maestro Vince Tempera e la ballerina della Scala e coreografa Aniko Pusztai.