Jo Squillo: Miss Grand Prix e Mister Italia 2018

Tantissima gente in piazza Quercia a Trani per l’atto conclusivo dei concorsi nazionali Miss Grand Prix e Mister Italia 2018 che hanno incoronato la 17enne reggiana Isabella Ceci come nuova Miss Grand Prix. Isabella ha l’hobby della danza e dalla pallavolo e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo e della moda. E' invece il 31enne napoletano Nicola Savarese l’uomo più bello d’Italia. Alto 1,90, ingegnere civile specializzato in sicurezza del lavoro, appassionato di pallacanestro, il neo Mister Italia sogna di lavorare nel mondo della televisione.

In platea ad applaudire anche il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, insieme all’assessore Michele Di Gregorio. “Abbiamo fatto una bella estate con personaggi del calibro di Sting, Shaggy, De Gregori – le parole del primo cittadino – Ora la stiamo finendo in bellezza con questa bella manifestazione. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso questa iniziativa, a cominciare dagli organizzatori che ho trovato da subito come interlocutori seri e professionali”.

Sul palco, direttamente da “Amici 16”, anche Serena De Bari, nuova stella del pop italiano, che ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo “Urlo sul mondo”. In platea anche altri volti noti dello spettacolo tra cui Domenico Manfredi del Grande Fratello, la conduttrice Emanuela Tittocchia, il sensitivo “più famoso d’Italia” Solange, i ballerini Marcello Nuzzio, Anna Martynova e Simone Ripa da “Ballando con le stelle”, l’attrice e conduttrice tv Giovanna De Crescenzo, l’attore Nunzio Giannini, il dj e conduttore televisivo Kevin Dellino e il modello-attore Marco Crepaldi, premiato con la fascia di “Mister Italia Forever”.

Una serata tra moda e musica alla scoperta delle star di domani.