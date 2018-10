Jo Squillo: Laura Biagiotti, la collezione per lʼestate 2019

La MODA propone un gioco: se le stagioni avessero un carattere quale sarebbe quello dell’Estate? Gioioso! È la definizione che quel genio di Giacomo Balla diede al periodo più luminoso dell’anno, il più dinamico, il più colorato, il più energetico. Ci sono tracce di Futurismo, (che è nel DNA della cultura della maison) nella collezione BIAGIOTTI per la prossima Primavera/Estate, ma soprattutto di FUTURO. Pensare e declinare il futuro genera dinamismo e forza creativa, ritmo, movimento, fiducia, qualcosa che somiglia molto all’ottimismo. Cultura, Sentimenti e Concretezza del vivere quotidiano sono scritti nel lungo percorso di un’azienda che ha avuto sempre una Donna al timone. Tradurre tutto questo in un abito significa pensare l’atto del vestirsi come gesto espressivo e creativo, in divenire, in movimento, in veloce cammino verso una sempre più personale e contemporanea bellezza. La donna Biagiotti non sarà una testimonial -pur bellissima- di art-à-porter ma un consapevole vortice di colore e leggerezza, semplicità e libertà. I toni essenziali dei naturali e l’iconico Bianco Biagiotti sono in garza di lino, anche in versione gessata, e in maglia sottile fino alla trasparenza, lavorata con punti inediti come quello “a conchiglia”. Dettagli architettonici creano movimenti armoniosi negli abitini corti e aerei di chiffon stampato, con i versatili costumi da bagno che si convertono in Body sensuali per la sera, dove si gioca con gilet maschili e ampi pantaloni con stampe futuriste dinamici e femminili come una gonna. Bagliori futuristi, illuminanti e asimmetrici definiscono i ricami.

“ Ho mutuato da mia madre Laura la passione per il futurismo e per Giacomo Balla, per i colori e le forme energizzanti, per le geniali intuizioni avanguardiste. La ricostruzione futurista dell’universo passa attraverso la creatività, non solo attraverso la tecnologia, e suggerisce un nuovo atteggiamento, creativo, dinamico e fiducioso. Per disegnare il futuro, ogni giorno, con la forza generativa delle donne e con abiti aerei mossi dalla “Futurlibecciata” di Balla impressa nel fondale e nella passerella del Piccolo Teatro”.