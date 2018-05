Jo Squillo: LAGO al Salone del Mobile 2018

Andare oltre: indagare il mondo per scoprirne verità, numeri, regole, bellezze. L’insaziabile curiosità del Genio italiano, spinge a saper guardare oltre, attraverso il design,verso le più stimolanti conquiste del futuro. Con questa ambizione, al Salone del Mobile di Milano 2018, LAGO propone l’inafferrabile emozione del colore in cinque interior ispirati all’Ultima Cena di Leonardo. 450mq allestiti con la nuova collezione di arredi, pensata per creare ambienti per il vivere contemporaneo. Nell’opera leonardesca, le infinite sfaccettature del colore incontrano un’interpretazione astrologica che divide la scena in cinque parti, ognuna delle quali rappresenta una stagione dell’anno e dove Gesù è il Sole al centro. Ispirandosi a questa lettura, l'azienda realizza cinque interior mood individuando all’interno del dipinto delle cromie pertinenti ad ogni stagione, a formare precise suggestioni evocative. I cinque interni domestici che ne risultano mostrano una palette di colori e materiali che interpretano l’opera attraverso le sue infinite espressioni del segno e del colore. Il risultato sono cinque ambienti contemporanei che esprimono la grande empatia del design LAGO, capace di farsi linguaggio per celebrare il genio italiano e invitare i visitatori ad esplorare nuovi orizzonti.