Jo Squillo: La Martina, la collezione per lʼestate 2019

La Martina dopo due anni di assenza da Firenze sceglie il palcoscenico internazionale di Pitti Uomo per presentare il suo nuovo corso all'insegna di una sempre maggiore trasversalità sperimentale e dell’espressione del vivere moderno.

Uno stile fresco rivolto a millennials e aficionados del brand, capace di superare i confini tra le diverse generazioni con un’evoluzione che trae ispirazione dall’arte, dalla musica e dalla moda.

Una presenza per niente casuale, che vuole essere celebrazione ma anche punto di partenza e narrazione del nuovo progetto al parterre di buyer, stampa e visitatori di Pitti Uomo, per raccontare la radicale trasformazione in corso del modo d’intendere l’iconica polo e lo stile La Martina, sempre più grintoso, informale e variegato, capace di essere combinato con look più attuali, che conferiscono nuovo carattere e versatilità, per una coolness totale e a 360°, dal design alla comunicazione. Quest’atmosfera di novità si riflette anche nel disegno dello spazio espositivo, che immerge il visitatore nel mondo del brand con materiali, manichini, layout e scelte cromatiche che prossimamente ispirerà anche quelle adottate dai negozi monomarca, cambiando inequivocabilmente la prospettiva sul mondo La Martina ma mantenendone sempre salde origini e identità del polo, in una combinazione delle proprie radici culturali con uno stile sempre più contemporaneo.

Le capsule main della collezione Primavera-Estate rielaborano così gli anni ’80, decade che segna la nascita del marchio, veicolandone trend, giocosità, vezzi ed estetica in un mix and match dei dettagli più significativi. Questi anni evocano infatti nel nostro immaginario colori e grafiche dalle tinte forti, quasi tonanti, il mondo dello sport con le divise sgargianti degli atleti olimpici e delle squadre sportive, o ancora le polo in stile “Preppy”. La Martina per la collezione P/E 19 ne ha dunque esplorato l’estetica con una linea estiva fedele all’anima sportswear del brand, seppur mantenendo fede alla sua connotazione premium, e un grande focus sui capi outdoor. Obiettivo, essere versatile e vestire l’uomo in diverse situazioni: dalle più classiche e formali a quelle più casual e sportive, che come di consueto prendono le mosse dalla polo per poi offrire una vasta proposta di t-shirt, camicie, capispalla e pantaloni. Il primo richiamo alle discipline sportive e al mondo di camaraderie tra atleti, lo si trova nella linea University, legata al mondo del college e alla vita nei campus universitari, ormai diventata un must delle collezioni, con blocchi di colore a contrasto e grandi scritte. Senza tradire la strada verso il new concept, continua anche la linea Heritage, che annovera capi simbolici ed essenziali che hanno fatto la storia del brand: le polo sportive e quelle Ciudades, che descrivono al meglio lo spirito cosmopolita del giocatore di polo, vero cittadino del mondo. La direttrice seguita dalla nuova collezione firmata La Martina, trae poi ispirazione da Miami, per raccontarne lo stile artistico ed architettonico Art Déco, tratto distintivo della città che il marchio ha reso grazie a forme, dettagli, colori e capi che richiamano l’anima culturale e vibrante della Florida, rispettando al contempo l’ironia propria degli anni ‘80.

Tra i capi in cui ritroviamo uno spirito estivo di ricerca e stile, quelli della linea Hollywood si ispirano al mondo glamour delle vacanze degli attori hollywoodiani degli anni ’50 e ’60 come Cary Grant, Yul Brynner e Vittorio de Sica, modellando spugne, tricot e jersey per richiamare il guardaroba di chi visitava Capri, Nizza o ancora Catalina, in California. Non possono mancare, poi, i capi Guards e combat, che presentano come novità assoluta di questa collezione gli eskimo e una costruzione del capo militare più autentica, con chiusure, rifiniture, tasche e zip proprie dell’utility e con un look più grintoso, da street attitude. Concorde con l’anima più sportiva del brand, si rinnova infine il sodalizio sportivo con Maserati. La capsule collection in partnership con la casa del Tridente propone così una linea activewear versatile e adatta anche a contesti urbani, con materiali eleganti e hi-tech.