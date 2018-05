Jo Squillo: la 39° edizione di Oroarezzo

OROAREZZO presenta la migliore e più qualificata offerta della produzione orafa italiana, assolutamente made in Italy. In mostra, la migliore espressione della produzione orafa, dal design straordinario e dalla eccellente creatività innovativa.

Tanti i contenuti che arricchiscono il Salone. La partnership con MISE e ICE garantisce l’incoming di 500 top buyer internazionali dalle aree di sbocco del Made in Italy, oltre alla partecipazione di retailer italiani.

Il Concorso Première, giunto alla 28° edizione, è l’evento più glamour della Manifestazione. Il tema del 2018 è stato il bracciale, incontestabilmente il monile più apprezzato dall’universo femminile, il gioiello su cui si sono cimentati gli uffici stile delle aziende per affrontare la sfida di rappresentare "l’amore" attraverso la preziosità e la bellezza delle forme e dei materiali. Il titolo che Beppe Angiolini – Direttore creativo della manifestazione e Presidente Onorario della Camera Italiana dei Buyer- ha voluto dare all’ edizione 2018 è infatti “The power of Love”.