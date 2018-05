Jo Squillo: Kartell alla Milano Design Week 2018

Kartell lancia Crossing Generation, un progetto a lungo termine per raccontare la filosofia del brand, guardando a segmenti di pubblico diversificati. L’azienda, che ha sempre lavorato trasversalmente sul prodotto e in maniera indipendente dal target, sceglie di dialogare con i più giovani e utilizzare un linguaggio che abbraccia diverse forme di espressione artistica e di comunicazione. Per una settimana, il Flagship store di via Turati si trasforma in una grande galleria d’arte in cui sono esposte e rappresentate le idee di “Kartell for young”. Testimonial d’eccellenza – artisti provenienti dal mondo dell’arte, della musica, del design e della moda – raccontano, ciascuno con un proprio segno interpretativo la loro idea di casa e di design, in un dialogo tra generazioni.

Performing guests: