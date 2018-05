Jo Squillo: HOMI, lo stile vive qui

Ma a caratterizzare questa edizione saranno anche le nuove aree SPERIMENTA che accoglieranno aziende selezionate che presentano focus specifici sull’ innovazione e sulla sperimentazione, per raccontarne l’importante lavoro di ricerca artigianale e di design. Spazi che ospiteranno tradizioni e nuove rielaborazioni, dove trovare creazioni inedite ed esclusive, pezzi unici ed originali, piccole eccellenze dalla qualità inimitabile.

In particolare, per l’area Sperimenta dedicata al mondo dell’accessorio moda (pad.9), HOMI realizzerà un allestimento suggestivo, che rappresenterà il viaggio, emozione del movimento e della scoperta. Il layout ruoterà intorno ad un luogo simbolico, definito da figure geometriche colori e immagini : paesaggi e sfondi, trasformeranno il visitatore in un personaggio di un grande tableaux vivant. Inoltre, la presenza di moodboard realizzati come set fotografici , permetterà scattare foto da condividere per creare anche un flusso di contenuti virtuali da diffondere attraverso i canali digitali, per un modo nuovo di comunicare e coinvolgere designer e artigiani e prodotti.

Tra le altre novità di questa edizione un’installazione che racconterà i risultati di una ricerca internazionale condotta dal Politecnico di Milano, dedicata ai millenials e al loro interesse reale (emozionale e d’acquisto) verso il gioiello di oggi. Uno speciale spazio multimediale darà concretezza a questa indagine, realizzata dagli studenti dell’ateneo milanese, che offrirà uno spaccato importante per intercettare i nuovi linguaggi dei consumatori del futuro. Uno strumento che HOMI metterà a disposizione di tutti i protagonisti della mostra, per essere più vicino alle esigenze dei suoi clienti.

E poi un nuovo appuntamento con Tuttepazzeperibijoux, lo spazio che propone gioielli selezionati e di nicchia, che si contraddistinguono per la loro originalità. Ideato e creato da Maria Elena Capelli , cool hunter e jewelry blogger del blog Tuttepazzeperibijoux, questa sezione rappresenta ormai da 5 edizioni un punto riferimento per i concept store e le gioiellerie che cercano un gioiello unico, fatto a mano, di alta qualità e non “proibitivo”.

Confermati gli importanti momenti di incontro di HOMI Fashion & Jewels: diversi saranno i talks e worskhop che animeranno i giorni di mostra e che vedranno la presenza di esperti del settore (giornalisti, fashion stylist, trend setter, opinion leader) in grado di dare importanti suggerimenti per rendere sempre più profittevole e ricca di opportunità la visita in mostra.

Si affiancheranno a questi incontri, quattro coinvolgenti shows: sulla catwalk di HOMI (piazza Fashion&Jewels - pad. 9) sfileranno le collezioni più rappresentative degli Espositori , in un mix and match di bijoux e accessori moda.

L’appuntamento con HOMI, il Salone degli Stili di Vita di Fiera Milano è, dunque , dal 14 al 17 settembre 2018 , in semiconteporaneità (nelle giornate di domenica 16 e lunedì 17 settembre) con le manifestazioni MICAM Milano, Salone Internazionale della Calzatura, e Mipel, Salone dedicato alla Pelletteria.