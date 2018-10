Jo Squillo: HOMI Fashion & Jewels

A Fieramilano torna protagonista HOMI Fashion & Jewels, con tante nuove idee di stile grazie all’ampia offerta espositiva. Oltre 650 gli espositori protagonisti, rappresentati da realtà storiche del made in Italy, nomi giovani e ricchi di creatività, grandi griffe del bijoux e dell’accessorio, ai quali si affiancano le aree HOMI SPERIMENTA, spazi che uniscono tradizioni e nuove rielaborazioni, dove trovare creazioni inedite ed esclusive, pezzi unici ed originali, piccole eccellenze dalla qualità inimitabile. Dedicate alla sperimentazione e alla ricerca, queste sezioni ospitano una selezione di designers, giovani creativi, realtà emergenti e si confermano punto di riferimento i per i visitatori in cerca di innovazione e forme di creatività inusuali. Grazie alle loro proposte originali, infatti, diversificano l’offerta della manifestazione con idee e oggetti frutto di un particolare lavoro di ricerca artigianale su materiali e forme. E poi un nuovo appuntamento con Tuttepazzeperibijoux, lo spazio che propone gioielli selezionati e di nicchia, che si contraddistinguono per la loro originalità. Ideato e creato da Maria Elena Capelli, cool hunter e jewelry blogger del blog Tuttepazzeperibijoux, questa sezione rappresenta un punto riferimento per i concept store e le gioiellerie che cercano un gioiello unico, fatto a mano, di alta qualità e non “proibitivo”. Si conferma anche HOMI BEAUTY STYLE, l’area dove scoprire le ultime tendenze e proposte del mondo beauty, sempre più sinergico con il mondo degli accessori moda. Un interessante palinsesto di talks e worskhop arricchisce la mostra fornendo suggerimenti, idee e nuove opportunità. Si affiancano a questi incontri anche quattro coinvolgenti shows: sulla catwalk di HOMI FASHION SHOW sfilano le collezioni più rappresentative degli espositori, in un mix and match di bijoux e accessori moda.