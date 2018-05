Jo Squillo: "Graziella Group" a Oroarezzo

Graziella, leader internazionale nel mondo della moda e del lusso Made in Italy, presenta a Oroarezzo tutte le novità in fatto di gioielli e accessori.

Grazie alla sua continua innovazione, creatività e tecnologia, abbina la tradizione orafa italiana ad uno stile assolutamente contemporaneo.

Le collezioni, altamente stilistiche, soddisfano le tendenze fashion dei mercati più diversificati, in particolare quello mediorientale.

I gioielli Graziella sono espressione di una creatività “artigianale”: veri e propri oggetti d’arte, in cui coesistono oro, argento, pietre preziose e seta.

Una moda unica che, grazie anche all'acquisizione del marchio Braccialini, si declina non solo sui gioielli ma anche sugli accessori come le borse.

Una storia tutta al femminile che, coniugando colore, materiali e tanta voglia di estate, propone per la stagione Spring – Summer 2018 una ventata tropicale: con tucani, ananas e fiori che investono tutto.

Una vera folata di pura allegria.