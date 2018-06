Jo Squillo: Giorgio Armani, la collezione uomo per lʼestate 2019

Nel suo costante percorso di aggiornamento dell’eleganza maschile, Giorgio Armani procede con piccoli tocchi, superando codici e abitudini, proponendo soluzioni ancorate alla contemporaneità. In un gioco sottile di variazioni sul tema, tratteggia una figura sciolta e gentile, ma libera e consapevole.

Così il doppiopetto, protagonista della collezione, si allontana dall’idea di classicità rigida e scopre una sorprendente versatilità. Declinato in vari tessuti e fantasie, è morbidamente formale, acquista l’impronta sportiva di un blouson, oppure diventa un capo da indossare con disinvoltura in spiaggia. Rivisto nei volumi, con le spalle che disegnano le proporzioni leggermente over, è abbinato ai pantaloni con il fondo largo sempre segnato dal risvolto.

La silhouette sciolta e calibrata è definita dal gilet che, nella versione sartoriale o più casual, prende il posto delle più comuni maglie girocollo.

L’excursus cromatico, che rifiuta colori forti e netti, è una variazione di tinte chiare, dal bianco gesso al grigio canapa, intervallate dal blu e con accenti di turchese, verde giada e azzurro polvere, sempre filtrati dal sabbia. Sulle superfici, leggere, si moltiplicano grafismi astratti, smorzati nella nettezza del disegno e del colore, che sottolineano l’elegante naturalezza del messaggio.