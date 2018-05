Jo Squillo: "Gimet" a Oroarezzo

Gimet, fondata nel 1985, presenta a Oroarezzo tutte le sue novità in fatto di gioielli. Oro, argento e rame, sono questi i materiali di cui sono fatti i sogni.

Catene, pendenti, orecchini, anelli e tanto altro ancora, la collezione di Gimet si articola in tante idee preziose adatte ad ogni mercato. Dal Medio Oriente all'Europa, senza dimenticare l'Africa del Nord e l'America.

Tante collezioni diverse, adatte alle peculiarità di ogni cultura, per rendere ogni donna unica e bellissima.