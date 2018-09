Jo Squillo: Genny, la collezione per lʼestate 2019

Un omaggio alle donne e alle loro personalità, delicate e determinate. Per la stagione Primavera/Estate 2019, Sara Cavazza Facchini, direttrice creativa di Genny, esplora il mondo femminile attraverso una collezione elegante e sofisticata, modulata su tonalità differenti. Il romanticismo è il fulcro della collezione. Tocchi dal gusto francese – reminiscenze di estati assolate e spensierate nella Costa Azzurra degli anni Settanta, sono mixati ad accenti orientaleggianti e a un vibe futuristico. Raffinati motivi a onda punteggiano i modelli introducendo un accattivante senso di movimento. Appaiono sui midi dress attillati in denim rosso e blu con impunture a contrasto e su una jumpsuit con il corpino in jeans abbinato a pantaloni in seta stampata con pattern orientale.

​Gli iconici dettagli dal mood romantico decorano anche l’organza stampata di camicie e abiti dalle silhouette generose. Forme dal mood Seventies definiscono i maxi dress caratterizzati da scolli profondi e corpini in maglia metallica, mentre le fluide jumpsuit sono accese da pattern di ispirazione kimono.

Un tocco futuristico è introdotto attraverso il PVC, che non solo si combina all’organza nelle obi belt, ma che si unisce al jersey fluido nei maxi abiti impreziositi da cristalli. In linea con il carattere sperimentale della collezione che gioca con ardite combinazioni di materiali, ankle boot ultra femminili in organza rivelano inserti in PVC e tacchi metallici, mentre seta e maglia metallica si uniscono nelle clutch dalle forme squadrate.

In occasione della fashion week milanese, inoltre, la maison Genny ha inaugurato la sua prima boutique a Milano, nel cuore del Quadrilatero, in via Verri.