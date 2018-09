Jo Squillo: Fragiacomo

Un cocktail party che ha richiamato oltre un migliaio di persone quello che Fragiacomo ha tenuto in Via Turati 8 e che ha visto l’arrivo – in qualità di special guests - di Chiara e Valentina Ferragni. Ad accoglierle, il CEO della maison Federico Pozzi Chiesa, che con l’occasione ha presentato davanti al pubblico numeroso un’importante novità: la prima capsule collection firmata da Alessio Spinelli, immediatamente acquistabile sui social e in criptovaluta. La serata “Edgy-Romance” è stata infatti una preview del lavoro che lo stilista romano sta portando avanti per la maison: drammatizzare le forme classiche e alzare i toni della seduzione grazie a un gioco di contrasti che porta a un linguaggio nuovo in cui trionfa sempre e solo l’eleganza raffinata.

Una collaborazione fortemente voluta dal CEO Federico Pozzi Chiesa che avrà il plus di essere immediatamente acquistabile attraverso i canali social e in criptovaluta. Fragiacomo è infatti la prima casa di moda di lusso ad avvalersi di questa tecnologia. Le criptovalute – la modalità di scambio più avveniristica degli ultimi anni, che ha avuto un picco di valore di 900 miliardi di dollari a livello globale – saranno infatti utilizzabili per effettuare pagamenti sulla piattaforma di e-commerce di lusso Rockerchain dove la collezione è presente. Un progetto importante che rivela la lungimiranza della maison – tra i primi al mondo a sfruttare questa tecnologia – capace di tradurre la sua storica tradizione calzaturiera in tendenza contemporanea, senza mai perdere d’occhio le sue radici e rendendo la shopping experience sempre più smart.