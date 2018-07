Jo Squillo: Fashion Academy Pianeta Moda

Una serata di moda alla ricerca dei nuovi, giovani talenti. Tante collezioni diverse, che prendono tutte spunto da un unico tema: le serie tv, reinterpretate in chiave innovativa dagli studenti della Fashion Academy.

Pianeta Moda-Fashion Academy è un Ente di Formazione accreditato dalla Regione Abruzzo , che si occupa di Formazione Professionale, Formazione Continua e Formazione Superiore.

Organizza corsi base e altamente qualificati, riuscendo a perfezionare le competenze tecniche, creative e di progettazione sia di chi è alle prime armi che di coloro che operano già da tempo nel mondo della moda, avvalendosi della partnership di professionisti e docenti con esperienza decennale unite allo scopo di formare e realizzare il sogno professionale di ogni studente.

L’Accademia si caratterizza da sempre per lo stretto contatto con il mondo del lavoro e delle imprese. Da una parte la possibilità di fare stage presso aziende del settore dà agli studenti la possibilità concreta di misurarsi con il mondo del lavoro, dall’altra, gli studenti studiano e si esercitano insieme ai professionisti del Consulting Service.

Inoltre, il continuo reinvestimento nell’aggiornamento delle risorse umane e delle tecnologie, permette di interpretare con puntualità le esigenze delle imprese e strutturare l’offerta didattica in modo da formare studenti capaci di dare una risposta operativa ed efficace a tutte le problematiche tecniche e organizzative che il mondo della moda presenta.