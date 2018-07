Jo Squillo: Emporio Armani e Shawn Mendes

La collaborazione di Emporio Armani con Shawn Mendes proseguirà anche nel 2018.

Nel 2017 il cantautore e musicista canadese è stato il volto della linea di smartwatch touchscreen Emporio Armani Connected e dei nuovi modelli smartwatch ibridi, mentre quest'anno rappresenterà l’intera linea di orologi Emporio Armani.

L'annuncio giunge in concomitanza con l'uscita del suo terzo album, Shawn Mendes. Il nuovo LP, contenente 14 pezzi tra cui il grande successo internazionale In My Blood, alla prima settimana è già al numero uno della classifica Billboard Top 200. L'album ha raggiunto il primo posto anche nelle classifiche ufficiali di molti paesi in tutto il mondo; Shawn è diventato così il terzo artista solista più giovane con tre album in vetta alle classifiche. In precedenza sono stati al primo posto Illuminate nel 2016 e Handwritten nel 2015.

"Shawn è stato un ambasciatore perfetto per Emporio Armani; ha trasmesso da subito il suo spirito fresco e innovativo, la sua energia e la passione per il marchio ai suoi fan in tutto il mondo. È stato un passo logico e naturale prolungare e ampliare la nostra collaborazione” ha dichiarato Giorgio Armani.

“Emporio Armani è stata una scelta naturale, adatta al mio stile, e non potrei essere più grato per l’opportunità che mi è stata offerta di continuare a collaborare con Giorgio Armani e tutto il suo team. Nel corso dell'ultimo anno il mio legame con il marchio è cresciuto ulteriormente e sono orgoglioso di essere testimonial oggi per l’intera linea di orologi Emporio Armani", ha commentato Shawn Mendes.

Le immagini e i video della campagna sono stati realizzati a Toronto, rispettivamente dal fotografo Ugo Richard e dal regista Francesco Meneghini. La nuova collezione sarà disponibile online a partire da agosto su armani.com, oltre che in selezionati department store e presso i negozi Emporio Armani di tutto il mondo.