Jo Squillo: Elena Mirò by Vanessa Incontrada

Nuovo capitolo della collaborazione tra Vanessa Incontrada ed Elena Mirò. Un intenso desiderio di evasione verso luoghi naturali, lontano dalla frenesia cittadina: sono queste le suggestioni che hanno ispirato la nuova capsule collection. E così il Flagship store di Piazza della Scala si trasforma in un bosco di betulle, creando un ambiente intimo che lascia fuori il caos metropolitano.

La capsule collection Fall/Winter 2018 nasce seguendo l'istinto: un'attenta combinazione di forme destrutturate, dettagli ricercati e accenti folk danno vita a capi sempre confortevoli ma di grande carattere. I must have della stagione come i capispalla sono reinterpretati in chiave contemporanea, arricchiti di dettagli sofisticati per valorizzare la femminilità di ogni donna.