Jo Squillo: Dua Lipa x Jaguar

La cantautrice britannica / kosovara Dua Lipa ha lanciato una collaborazione innovativa con Jaguar. I fan musicali e le star di tutta Europa, tra cui DJ Armin van Buuren e la supermodella Doutzen Kroes hanno partecipato ad un concerto esclusivo nella Sugar City di Amsterdam. L'evento dà il via a una serie di eventi Jaguar in tutta Europa, chiamati The PACE: Season One, che celebrano i famosi modelli SUV del marchio, E-PACE, F-PACE e I-PACE.

Utilizzando il software personalizzato di Jaguar, Dua ha creato un remix esclusivo della sua ultima canzone, "Want To", e ha incoraggiato i fan di tutto il mondo nel creare remix personalizzati usando i propri dati - dal modo in cui guidano, alle canzoni che ascoltano, o picchiettando un ritmo su un cellulare. Sono possibili oltre un milione di remix diversi, con tempi e versioni multipli basati su una gamma di generi musicali, dall'hip-hop alla dance, alla musica orchestrale, pop e drum and bass. La traccia è già diventata la canzone più remixata della storia.

Per creare il suo remix di "Want To", Dua Lipa ha guidato la Jaguar I-PACE e il suo stile di guida è stato catturato dai sensori intelligenti della vettura. Dalla quantità di energia elettrica consumata, al modo in cui Dua Lipa accelerò e frenò, i dati catturati furono usati per influenzare la traccia; dal tempo all’arrangiamento e alla sensazione generale.