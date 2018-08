Dalla struttura alla forma. Una collezione delicata, in continuo divenire. Un messaggio in evoluzione, forte ed energico, contemporaneo nell'animo, romantico e deciso nella ritrovata sensualità. Marianna Rosati, Direttore Creativo della maison, continua il suo viaggio alla ricerca della visione più intima della realtà femminile. Non ha paura discoprirla, di tradurla in silhouette diverse, più nude e sensuali, dove è la fluidità dei materiali a ridefinire linee e forme.

Un racconto che parte dalla leggerezza e dalla decostruzione: un approccio deciso al minimalismo, sempre presente, accentuato da linee cascanti, abbinate a giacche costruite con spalle sostenute e proporzioni inusuali.

Ci sono riferimenti agli anni '90, ad un vibe più rilassato dove il dettaglio sartoriale decostruito diventa elemento di comunicazione.

La giacca è come un origami che si trasforma e svela ogni volta nuove e inaspettate silhouette: molto corta, o oversize, dal taglio maschile oppure iper femminile.

Materia e forma si uniscono, in questa collezione moderna e assolutamente glam.