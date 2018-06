Jo Squillo: Convivio

Quando la moda fa del bene, questo è Convivio, la più grande mostra mercato di beneficenza italiana.

Nata nel 1992 grazie ad un’idea di Gianni Versace, Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè e Valentino, ogni due anni la grande famiglia della moda, e non solo, si riunisce a Milano in un progetto comune di charity a favore della ricerca scientifica sul virus HIV.

Raccogliere fondi per non smettere mai di affrontare in maniera positiva un tema delicato come quello dell’AIDS, che, nonostante faccia sempre meno paura, mostra numeri allarmanti: si stimano infatti circa 4000 nuove infezioni all’anno e interessa tutti gli strati sociali e tutte le età. I fondi ottenuti sono da sempre devoluti a ANLAIDS,Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS, Sezione Lombarda, da oltre 30 anni, attiva sul territorio, che sostiene ricerca ,prevenzione e assistenza socio-sanitaria.

Accanto ai grandi nomi degli stilisti di fama internazionale, sono tantissime le aziende di moda, design e servizi che hanno aderito all’iniziativa donando i loro prodotti che, durante la manifestazione, sono venduti al 50 % del prezzo di listino.

Un grande successo di pubblico e non solo che quest’anno ha cambiato sede, The Mall Big Spaces, per essere più vicino al cuore della città.

CONVIVIO: L’ANTIVIRUS - Lo Shopping che previene l’AIDS.