Jo Squillo: Cividini, la collezione per lʼestate 2019

“Quando uscì il film Out of Africa, Miriam ed io non pensavamo ancora di creare CIVIDINI ma occupandoci di moda e di creatività non mancammo di vederlo restando colpiti dalla maestria con cui Milena Canonero, premio Oscar per i costumi, riuscì a coniugare magistralmente l’estetica borghese nord europea degli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale con le influenze e le commistioni della società coloniale in Kenia”. E' con queste parole che Piero Cividini introduce il concept che delinea la collezione per l'estate 2019 di Cividini. “Alla ricerca di un incipit per la nuova collezione che immaginavamo potesse essere esotica e allo stesso tempo metropolitana ci siamo ricordati di quel film e dell’emozione estetica che ci aveva provocato e da quel momento i pezzi del puzzle si sono composti, avevamo trovato il fil rouge che ci avrebbe guidato nella sua concezione e sviluppo.”