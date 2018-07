Jo Squillo: Chanel, la collezione Haute Couture

"La Haute Couture e' Parigi". E' questo lo spirito che pervade la sfilata – evento di Chanel per la collezione per l'autunno - inverno 2018-19.

Da sempre molto legato alla capitale, Karl Lagerfeld rende omaggio alla Parigi letteraria, quella degli amanti dei libri e dell'Académie Française. E così, ancora una volta, il Grand Palais si trasforma, e ospita la Senna, con la sua banchina piena di bancarelle e venditori di libri.

Un invito a passeggiare che è accettato volentieri dalle Parisiennes di CHANEL, che vestono i colori tipici della città: il grigio pallido dei tetti, l'antracite dell'asfalto stradale, i riflessi dorati e argentati della luna che si riflette sulla Senna. E ancora, il rosa pallido e il malva dell'alba, il bianco, l'ecru e il beige tipici delle mattine nuvolose.

In questa Parigi sublimata, i ricami di cristallo si allineano come ciottoli, il tulle impreziosito da ricami d'oro ricorda i lucchetti del Pont des Arts, tutto suona come una dichiarazione d'amore ad una città della moda e della cultura, ad un ricco patrimonio storico.

Tweed, classico o plumetis, flanella, velluto, crêpe, pizzo, taffetà, radzimir e chiffon si alternano su silhouette snelle, iper eleganti. Le zip diventano protagoniste: impreziosiscono giacche e gonne lunghe o al ginocchio rivelando così una minigonna e valorizzando ancor di più le gambe.

Camicette di chiffon, colletti, top in pizzo o ricamati di paillettes, perline e cristalli, arricchiscono ulteriormente la collezione.

Per la sera, i bustier sono riccamente decorati, ricamati e drappeggiati, in completo contrasto con le gonne leggerissime e mosse dal vento.

Con questa collezione, Karl Lagerfeld ci ricorda che Parigi è una capitale unica della moda, delle arti e della cultura, un tutt'uno con CHANEL.