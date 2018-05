Jo Squillo: "Castoro" a Oroarezzo

"Castoro s.r.l." nasce nel 1978, anno in cui comincia la lavorazione orafa con il nome di "Fibor-oro", omaggio al paese natale dell’Azienda, Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo. Nello storico laboratorio si produceva allora un unico modello di catename, l’intramontabile “corda vuota”. Nel 1984 si cambia il nome in "Castoro", mantenendo l’attaccamento al territorio di Castiglion Fibocchi (Cast) e sottolinea la materia prima che viene lavorata (oro).

Negli ultimi quattro anni l'azienda ha avviato le attività di affinazione, bancometalli e produzione di lingotti da investimento.