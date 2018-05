Jo Squillo: Carimati a Hotel Regeneration

Progettazione e realizzazione di arredamento su misura: Carimati, dal 1919, è partner d'eccellenza per clienti che desiderano un progetto innovativo, di alto profilo sia per locali pubblici che per abitazioni private, in cui il lusso della falegnameria artigianale incontra innovazione e tecnologia. In occasione della Milano Design Week 2018, l'azienda aderisce al format dell'architetto Simone Micheli "Hotel Regeneration", presso l'Officina Ventura 14 del Lambrate Design District.