Jo Squillo: Bimar Arredo Contract a Hotel Regeneration

Milano Design Week 2018: nel calendario, con Hotel Regeneration, c'è anche Bimar Arredo Contract, azienda umbra, specializzata nella produzione di arredo per contract per hotel, spa, residence, agriturismi, bar, ristoranti, negozi e residenze private. Design e qualità rendono più esclusivo ogni spazio progettato, con i materiali adatti per l'uso specifico, gli abbinamenti di colore, lo studio degli accessori e l'ottimizzazione dello spazio, dei tempi e dei costi.

Bimar Arredo Contract, pur conservando l'accuratezza artigianale, è dotata di un moderno reparto produttivo e si avvale di macchinari tecnologici che permettono di elaborare ai massimi livelli il design italiano del su misura e dello standard, toccando mercati nazionali e internazionali. L'azienda si propone come principali partner di riferimento per contraddistinguere l'ospitalità in ogni aspetto, sia in termini di qualità e funzionalità, che in quelli di comodità e accoglienza, contribuendo a creare spazi di prestigio e di immagine.