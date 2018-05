Jo Squillo: Azimut porta il mare a Milano

Azimut/Benetti porta il mare a Milano, con un'installazione unica, mai vista prima, davanti alla Triennale. Si tratta dello yacht Azimut S7 di 21 metri, collocato nello spazio antistante il Palazzo dell'Arte. L'idea, "La Dolce Vita 3.0, Yachting in Milan", nasce con l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi del design nautico, su cui l'Italia è all'avanguardia nel mondo. Un' occasione per mettere in mostra non solo il lavoro industriale, ma anche manifatturiero e artigianale che c'è dietro alla bellezza di uno yacht di ultima generazione, le soluzioni tecniche, la ricerca, la Filiera della Bellezza in chiave made in Italy.