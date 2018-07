Jo Squillo: Au197Sm debutta ad Altaroma

Le innovazioni si susseguono, di stile in stile: l'oro 24 carati e gli altri metalli preziosi si fondono con il tessuto e aprono la via a nuovi scenari creativi. La saldatura a ultrasuoni, finora preclusa ai capi che possedevano una minima percentuale di fibra sintetica, trova una sua inedita e innovativa applicazione sui tessuti organici fusi con il metallo, come ad esempio il cadì, la seta, il jersey.

Le Nano-tecnologie manipolano la materia a livello atomico e molecolare, nel rispetto dell'uomo e del suo ambiente, per miniaturizzare i reticoli e concentrarli in modo da renderli utilizzabili in qualsiasi condizione climatica. I tessuti spaziano dall'hyper-tech al tradizionale rivisitato in chiave contemporary.

La fusione dei fili di nylon e del plexiglass dà vita a dettagli tecnologici e raffinati; tessuti gold effetto carta realizzati interamente in oro senza trama e ordito creano look minimal ma di impatto; l'utilizzo delle saldature a ultrasuoni crea lavorazioni in maglia di metallo dallo stile contemporary-tech e applicazioni sequin e bubble scuba che ridisegnano l'attitude dei tessuti più naturali - chiffon, cotone e organza - andando a formare un codice estetico unico.

Nascono da questi elementi look ad alta ingegneria sartoriale, come l'Army Coat dal taglio lineare, realizzato in tecnico di rete accoppiato alle rouges ad ultrasuoni.

Focus sulle shoekers: le applicazioni che si indossano sopra alle sneakers e che propongono una nuova dimensione del luxury-street: realizzate in pelle ricamata di transparent sequins e filo di nylon e plexyglass e impreziosite con oro e metalli preziosi, si indossano come un il gioiello ma sono molto di più: un dettaglio di stile, da cambiare secondo la creatività del momento, con attitude street e appeal luxury.