Jo Squillo: "Artlinea" a Oroarezzo

Design e tradizione si fondono nella luce dell'oro e nel colore delle pietre preziose dalle dimensioni eccezionali, in disegni armoniosi e in linee morbide che reinterpretano forme floreali ed astratte, nel movimento e nella leggerezza dei volumi.

Pendenti, collier, orecchini, bracciali ed anelli, una linea completa per accrescere il valore della femminilità, per una donna dalla forte identità che vuole giocare con l'oro e le emozioni che suscita.

Tutte le collezioni firmate Artlinea nascono da accurati studi sulle tendenze moda, reinterpretate con forme originali e preziose lavorazioni, tutto rigorosamente Made in Italy.

Artlinea nasce nel 1983 con l’obiettivo di diventare azienda di riferimento per la produzione di oreficeria. Dopo oltre 30 anni si consolida come una delle maggiori realtà italiane nel settore dei preziosi, realizzando e distribuendo direttamente in Italia e nel mondo una vasta gamma di prodotti di oreficeria e gioielleria in 21kt, 18kt, 14kt ed 9kt. Tutti i prodotti sono interamente realizzati da Artlinea presso la propria sede di Capolona, nel cuore della Toscana. L’uso delle più moderne tecnologie, combinato alla maestria propria della tradizione orafa del territorio, permette di realizzare gioielli dal design ricercato e dall’elevata qualità mantenendo prezzi assolutamente competitivi.