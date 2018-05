Jo Squillo: Antonio Croce, "The Art of Seduction"

Antonio Croce continua ad esplorare nuovi universi del gusto femminile, in un dialogo tra le eccellenze made in Italy. Protagonisti, in un inedito connubio tra tradizione e innovazione, le sette fragranze dell'iconico marchio womenswear, le speciali praline firmate dalla cioccolateria artigianale Rivoire e l’eleganza della collezione Spring Summer 2018.

In concomitanza con la decima edizione di Esxence, salone-evento dedicato alla profumeria artistica internazionale, all'interno del flagship store del marchio di via Manzoni 38 a Milano, è stato allestito un percorso multisensoriale per assaporare le fragranze di nicchia, lanciate nel 2017, insieme con i cioccolatini creati unicamente per l'occasione. Sette speciali postazioni, una per ogni essenza e ricetta dolce, dislocate nei due piani della boutique, sono state le tappe del viaggio attorno alle eccellenze del gusto, in un connubio tra i due marchi. I profumi Antonio Croce sono infatti preparati con ingredienti naturali, talmente puri da poter essere utilizzati anche in cucina. Le prelibatezze di Rivoire sono, per l’occasione, realizzate con le essenze presenti nelle note olfattive delle sette profumazioni. Nell'occasione, per approfondire le tematiche tecniche legate al mondo delle fragranze e a quello dell'eccellenza cioccolatiera, Antonio Croce, ha ospitato in una serata speciale il naso Paolo Terenzi, e il maître chocolatier di Rivoire. I due maestri artigiani haut de gamme hanno spiegato come il cioccolato, sinonimo di piacere e considerato anche afrodisiaco e terapeutico, unito agli olii essenziali contenuti nei profumi, porti benefici al corpo, alla mente e allo spirito. Per questo, Antonio Croce, la cui mission è quella di regalare alle donne abiti dalla perfetta vestibilità e curati nei minimi dettagli, ha scelto di unire i tre mondi in un’unica nota sensuale.