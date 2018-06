«Tra le nubi bianche, collocate su un azzurro palcoscenico» viene presentata la nuova collezione Spring Summer 2019 di Allegri.

Per questa edizione di Pitti, il brand attraverso un’installazione che ricorda il surrealismo magrittiano, racconta il passaggio dal clima rigido alla bella stagione, dalla pioggia al sereno, dal non colore dell’inverno al colore dell’estate. Un po’ come quando Rodari scrive: «Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno».

La storia di una collezione dedicata ad un urban traveller che oggi più che mai è diventato un worldwide traveller e trascorre gran parte del suo tempo in viaggio tra le nuvole, a bordo di un aereo. Dinamicità e funzionalità per assecondare le esigenze di protezione e comfort, un nuovo concetto di design dove i tessuti altamente performanti sono il focus.

Capi sofisticati, linee eleganti e modelli funzionali realizzati in tessuti naturali, freschi e leggeri con spalmature e trattamenti water repellent. Dal lino gommato e cerato ai cotoni stretch super leggeri a quelli con spalmature lucide poliuretaniche, tutti i capi restano fedeli alla protezione atmosferica. Oltre ai classici toni del blu, beige, nero e verde, la collezione propone capi dal gusto ancor più estivo nella palette del rosso, bluette e lime.

Capo iconico della nuova collezione si riconferma l’impermeabile, ma la novità più importante per la stagione Spring Summer 19 è il nuovo progetto “La Linea del Viaggio”: 6 modelli packable che dall’impermeabile al gilet offrono una proposta outerwear completa, dedicata all’uomo che ha trasformato il viaggio in uno stile di vita.