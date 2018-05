Jo Squillo: "Accendi gli occhi di un bambino"

“ Accendi gli occhi di un bambino” è il titolo della campagna crowdfunding che ha l'obiettivo di raccogliere fondi che serviranno ad acquistare la RETCAM, attrezzatura di ultima generazione utilizzata per la cura della retinopatia del neonato prematuro. Si tratta di una grave patologia che può colpire la retina, causando, se non curata, la cecità. La raccolta fondi è stata lanciata nel 2017 dall'Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus, con l'obiettivo di donare il prezioso strumento al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Pediatrico Buzzi di Milano e ha visto la partecipazione di molti privati cittadini e aziende. Grazie alla collaborazione con la Delrey Studios Milano, la campagna riparte con ancora più vigore ed è protagonista di numerose attività via web ed eventi. Diversi artisti del mondo dello spettacolo hanno sposato gratuitamente questa iniziativa, condividendo il pensiero comune alla base del progetto: offrire un aiuto davvero concreto a tanti bambini. Primo fra tutti, Edoardo Raspelli, critico gastronomico, giornalista conduttore di MELAVERDE su Canale 5, l'attrice e conduttrice Iuliana Iuregan, l'autore e produttore discografico Maximilian Rio, l'attrice e produttrice Yuli del Rey e poi ancora in cantautore Daniele Stefani e il giornalista e speaker radiofonico Roberto Rasia Dal Polo. Punto di partenza del progetto è stato incontrare le famiglie che hanno vissuto direttamente o indirettamente l'esperienza di una nascita prematura. Attraverso le loro storie sono stati realizzati due spot che sono riusciti nell'intento di far vivere, anche a chi non ne ha vissuto l'esperienza, la grande voglia di vita che scaturisce da chi, appena venuto al mondo, già deve lottare per restarci. Vogliono far capire come ostacoli apparentemente insormontabili possono essere superati e strumenti come la RETCAM per loro fanno davvero la differenza. Possono offrire a piccoli esseri indifesi, il DIRITTO DI VIVERE e di VEDERE. Chi volesse contribuire fin da subito, può effettuare donazioni tramite la raccolta fondi di Eppela https://www.eppela.com/obmonlus . Per un aggiornamento sugli eventi previsti e dell'importo, raggiunto grazie all'aiuto di tutti, basta collegarsi al sito www.ospedaledeibambini.it .