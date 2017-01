Jeremy Scott: la collezione per lʼInverno 2016-17

The “American Dream” ispira la collezione Autunno-Inverno 2016 di Jeremy Scott, in cui coesistono la cultura pop, elementi presi direttamente dal mondo delle pin-up e dei cowboys rieditati in chiave rock-‘n-roll.

Il sense of humour dello stilista esplode e si traduce in mini abiti, indossati con cappottini corti stretti in vita. Le minigonne si abbinano alle t-shirt con stampe ironiche. Pellicce colorate e animalier animano jeans a vita alta indossati con micro top.

I pantaloni vengono sostituiti da leggings ultra slim contrapposti audacemente a giacche in pelle e bomber. Frange e fantasie ironiche si posano sui maglioni e sulle bluse, smorzandone così l’effetto classico.